A Sky Sport il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha commentato così la vittoria dei suoi a Firenze:

“Per me tornare a Firenze significa sempre qualcosa, soprattutto nella giornata di oggi, per quello che è successo di nuovo alla Fiorentina, per quello che abbiamo vissuto insieme a Davide in quella situazione. E’ sempre un’emozione ritornare in questo ambiente che mi ha dato tanto, sia da giocatore che da allenatore. E poi c’è la partita che abbiamo approcciato bene, interpretato bene e vinto su un campo dove avevamo fatto sempre fatica. Sono particolarmente soddisfatto per questa vittoria”.