Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, è tornato sulla partita contro il Napoli commentando le sue sensazioni, anche in vista della sfida contro il Como di domenica prossima.

“Tante volte nel calcio ho vissuto situazioni simili a quella odierna della Fiorentina: devono capire fra di loro cos'è che non funziona, perché le idee di gioco non funzionano. Per me manca la personalità dei giocatori: Pioli gioca con un modulo che prevede il gioco in verticale, e invece negli interpreti ne vedo poco. Poi ora tutti conoscono Kean, gli hanno preso le misure e non aiuta il fatto che lui venga cercato poco: se ci aggiungi che nessuno rischia mai il passaggio poi…”.

“Pongracic e Comuzzo, due errori grossolani: va bene che eri contro il Napoli, ma in Serie A non te lo puoi permettere. Ma anche a Cagliari, è mancato ‘essere squadra’ perché hanno preso un gol incommentabile, da non prendere mai. Il Sassuolo ha perso 3-0 col Napoli, ma i giovani che sono entrati dopo hanno fatto vedere cose interessanti: allora ci vuole il coraggio di lanciare i giovani e non aver paura di mettere nessuno in panchina. Guardate il Como: sono tutti ragazzi che hanno una qualità impressionante, e se ti scappano nell'uno contro uno è dura riprenderli”.

“Fazzini deve giocare? Per me devono giocare quelli che stanno meglio: non ci si può basare su venti minuti nel finale di una partita, ma è un bene che metta in difficoltà il mister, anche perché quando entra si sbatte molto per la squadra. Io ero d'accordo con la titolarità di Dzeko in realtà, un difensore mentalmente lo può soffrire un nome importante come il suo, non so però quali sono i piani futuri di Pioli. Per me Fazzini è quello che sta meglio di tutti, ha qualità che ci vuole in questo momento, anzi, in rosa ce l'ha solo lui questa qualità, oltre a Fagioli”.