E alla fine Moura resta alla corte di Farioli. Il tentativo di Paratici prima di virare su Valdepenas

Un'ipotesi nata e sfumata nel giro di poche ore. Questo pomeriggio il portale portoghese A Bola aveva parlato di un'interesse della Fiorentina (e non solo) per il terzino sinistro Francisco Moura. In effetti Paratici - riporta TMW - aveva davvero fatto un tentativo ma, alla fine, aveva deciso di virare su altri obiettivo come Valdepenas.

Niente cessione

Questo anche perché, nel frattempo, il Porto era riuscito a convincere il calciatore a rimanere nonostante il suo utilizzo fosse diminuito nella scorsa stagione. Moura rimarrà dunque alla corte di Farioli e l'impressione è che la Fiorentina non farà altri innesti in quel ruolo, che potrà essere coperto all'occorrenza anche da Viery e Ranieri.