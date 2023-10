L'ex viola Badelj torna da titolare con il Genoa e i rossoblù castigano la Salernitana. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l'anticipo della decima giornata di Serie A allo stadio ‘Ferraris’ tra Genoa e Salernitana. La spuntano i padroni di casa grazie al bel gol siglato da Albert Gudmundsson al 35', un destro potente a cercare il secondo palo che non lascia scampo al portiere Ochoa.

Da segnalare che per il Genoa è tornato a giocare a titolare l'ex capitano della Fiorentina Milan Badelj, uscito poi al 58'.

La squadra allenata da Alberto Gilardino sale così al tredicesimo posto in classifica a quota 11, mentre quella guidata da Filippo Inzaghi resta penultima a 4.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 22, Milan 21, Juventus 20, Fiorentina 17, Napoli 17, Atalanta 16, Roma 14, Bologna 14, Lazio 13, Lecce 13, Monza 12, Frosinone 12, Genoa 11, Sassuolo 10, Torino 9, Verona 8, Empoli 7, Udinese 6, Salernitana 4, Cagliari 3.