Ecco il prossimo avversario della Fiorentina in Youth League: impresa incredibile dopo un tempo in inferiorità numerica

Si è conclusa da poco la sfida di ritorno di Youth League da cui è scaturito il prossimo avversario della Fiorentina, quella tra Copenhagen e Dinamo Tbilisi. Saranno i georgiani della Dinamo Tbilisi, squadra in cui milita Kvaratskhelia junior, Tornike, classe 2010, a sfidare i viola.

Doppio vantaggio danese all'intervallo

I georgiani all'andata si erano imposti 3-0 tra le mura amiche, al ritorno invece sono stati i danesi a chiudere sul 3-0, grazie alla doppietta di Odefalk e al gol di Mehicic. La Dinamo è rimasta in 10 uomini al 44', a causa del rosso diretto per Nizharadze, chiudendo il primo tempo sotto di due reti.

Strenua resistenza georgiana

Nella ripresa il Copenhagen ha trovato il 3-0 al 71', ma non è riuscito a segnare il decisivo 4-0, e la sfida è giunta ai rigori. La Dinamo Tbilisi si è imposta 5-4 dal dischetto, segnando tutti i rigori, mentre per il Copenhagen è stato decisivo l'errore di Haraldsen, al quinto tiro dagli 11 metri.