Altra tegola in casa Milan, l'attacco rossonero continua a perdere pezzi: Allegri perde un altra pedina per la sfida contro la Fiorentina
Non sono finiti i problemi di infortuni per il Milan, che perde un altro tassello in vista della sfida contro la Fiorentina di domani sera.
Allegri perde infatti anche Nkunku, che sarà indisponibile a causa di un alluce gonfio, come riporta la società meneghina. Si aggiunge quindi alla lista di giocatori fermatisi in questa sosta, già comprensiva di Rabiot, Pulisic ed Estupinan.
L'assenza del francese consolida quindi la titolarità di Leao, anch'egli in recupero da un infortunio che lo ha tenuto fermo a lungo. Il portoghese, ricordiamo, segnò il suo primo gol in rossonero proprio a San Siro contro la Fiorentina, nel 2019: allora, però, finì 1-3 per i viola.
💬 Commenti