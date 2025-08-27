Il nome per il centrocampo è ormai uno solo in casa Fiorentina: Hans Nicolussi Caviglia. Nelle scorse ore i contatti sono ripresi in maniera importante, per un profilo giovane e di prospettiva che andrebbe a infoltire un reparto dove al momento manca effettivamente qualcosa, tanto sul piano numerico quanto sotto l'aspetto qualitativo e di caratteristiche.

Una richiesta da abbassare

L'obiettivo della dirigenza viola, scrive il Corriere dello Sport, è abbassare la richiesta di 10-12 milioni del Venezia. I lagunari sembrano inamovibili, forti di un contratto che scade nel 2029, ma è anche vero che la differenza di categoria potrebbe agevolare la riuscita dell'operazione. Un ruolo fondamentale l'avrà il procuratore di Nicolussi Caviglia, Alessandro Lucci, che cura anche gli interessi di Kean, Dzeko e Piccoli.