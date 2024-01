Mazzarri: "Non arriviamo da un bellissimo momento a questa partita, abbiamo tante assenze. Fiorentina? Vanno fatti i complimenti a Italiano"

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, è intervenuto a Radio Serie A a poche ore dalla sfida alla Fiorentina in Supercoppa Italiana:

“Non ci arriviamo in un momento perfetto”

“Sono curioso di vedere la reazione dei miei ragazzi in una competizione così importante, dopo aver vinto all'ultimo contro la Salernitana. Faremo di tutto per onorarla, anche se non siamo in un momento perfetto, viste le tante assenze. In momenti come questo dobbiamo essere ancora più attenti. Dobbiamo avvicinarci il più possibile alla perfezione, sia dal punto di vista individuale che di squadra".

“Fiorentina cresciuta tanto negli ultimi anni”

E sulla Fiorentina: “È una squadra che gioca bene e che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante. Complimenti a Italiano, ma noi faremo di tutto per metterli in difficoltà”.

Infine sull'ex Simeone: "È un ragazzo eccezionale, da tutti i punti di vista. È un esempio per i compagni. Il classico giocatore che tutti i tecnici vorrebbero nello spogliatoio”.