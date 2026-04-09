Paratici: "Alla Fiorentina non esistono ritiri punitivi. Quale punizione sarà mai passare qualche giorno al Viola Park?"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, intervistato dal Corriere della Sera, nel parlare della stagione vissuta della squadra, ha dichiarato: “Ho detto ai giocatori che in campionato, per come si sono messe le cose quest’anno, è necessario soffrire".

L'Europa per godere

E poi: "Lo spazio per godere è l’Europa. Attenzione, si può vincere in entrambe le situazioni. Ma è chiaro che il viaggio a Londra dal Crystal Palace restituisce ai ragazzi la dimensione del loro valore".

“Viola Park? In un certo senso è stato un problema”

Vedendo il Viola Park, sembra di essere al Real Madrid: “È vero - ha proseguito il diesse - E in un certo senso è stato un problema supplementare perché a lavorare qui ti senti davvero al Real, salvo bruschi risvegli alla domenica. Alla Fiorentina non esistono ritiri punitivi: quale punizione sarà mai passare qualche giorno qui dentro? Ma ne stiamo uscendo”.