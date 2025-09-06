La fine della scorsa stagione aveva adombrato tante nubi nere sulla testa di Daniele Pradè che però, a quanto pare, gode di stima indissolubile e indiscutibile da parte del presidente Commisso. Dalla conferenza in toni gagliardi di fine stagione alle clamorose dimissioni di Palladino e la pesante contestazione della Fiesole, con ripetuti striscioni: il ds romano è ripartito in silenzio e lavorato alla nuova Fiorentina, come scrive Repubblica. Un'estate caldissima e delicata, senza più uscite pubbliche ma che non ha visto quantomeno, ulteriori cessioni illustri.