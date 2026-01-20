Giorgia Rossi e il retroscena su Commisso: "Ecco cosa mi disse a telecamere spente Rocco"

Giorgia Rossi, conduttrice e giornalista sportiva, ha rivelato ad Aura Sport un retroscena di un'intervista realizzata insieme al presidente della Fiorentina Rocco Commisso, venuto a mancare qualche giorno fa.

Le parole del presidente

“Commisso ha fatto grandi cose a Firenze. Mi ricordo eravamo al Viola Park e a telecamere spente mi disse: 'Ci ho provato con il Franchi, ma mi sono arreso. Dopo aver costruito tutto questo (si riferiva al Viola Park ndr), mi sarebbe piaciuto prendere la proprietà dello stadio".

La rivelazione di Commisso

“Mi disse che voleva far crescere il Franchi, magari costruendolo da zero. Poi si è raggiunto un compromesso, ma questo non è un compromesso”.