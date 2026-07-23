Galbiati: "Perché Piccoli non può fare il boom come Kean due anni fa? Con Atta e Oulaï la mediana ha un altro passo"

L'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio, commentando alcuni argomenti caldi di casa Fiorentina, soffermandosi soprattutto sull'attacco gigliato e le possibili evoluzioni.

‘Kean? La Fiorentina non si strapperà i capelli se…’

“Il mercato della Fiorentina? Il viaggio in America della dirigenza penso che sia stato molto fruttuoso. Da ciò che si riesce a capire, l’opzione di un ritorno di Solomon penso sia l’ultima opzione della lista… e non so se tornerebbe a fare l’alternativa a Firenze. Kean penso che lascerà la Fiorentina, e Grosso non credo si strapperà i capelli… se arriva qualcuno ad offrire 40 milioni, la dirigenza lo cederà subito. Pellegrino? Ha fatto bene al Parma, ma non ha segnato tantissimi gol… se poi i ducali trovano chi dà i soldi, lo cedono”.

‘Perché Piccoli non può fare un’annata come Kean due anni fa?'

“Piccoli rimarrà e chi vi dice che non farà un’annata boom come Kean due anni fa? Credo che l’altro centravanti che arriverebbe avrebbe caratteristiche simili a Piccoli. Sul mercato si punterà forte sugli esterni. Oggi il dialogo tra allenatore e ds è troppo importante e serve che ragionino nella stessa maniera, il rapporto tra Paratici e Grosso è essenziale. La Fiorentina a centrocampo ora ha un passo diverso grazie ad Atta e Oulaï, dopo un'annata in cui ci sono stati tutti calciatori monopasso, da Ndour a Mandragora".