McGinn: "Siamo i favoriti in Conference League. L'Aston Villa è considerato più forte, non possiamo nasconderci"

Per il secondo anno consecutivo, la Fiorentina è in semifinale di Conference League, stavolta contro il Club Brugge. Dall'altro lato del tabellone si sfidano Olympiakos e Aston Villa, con gli inglesi che sono i favoriti della competizione da quando è iniziata.

“Non possiamo nasconderci, siamo più forti”

Ne è convinto anche il centrocampista dei Villans, John McGinn, che ha parlato così a Sky: “Ormai sono tanti anni che l'Aston Villa manca nel calcio europeo, quest'anno è considerato il favorito in Conference League. Siamo entrati come la squadra più forte e lo siamo ancora, dobbiamo accettarlo senza possibilità di nasconderci. Faremo di tutto per vincere la coppa, è un obiettivo enorme per noi”.