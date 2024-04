Il Club Brugge arriva benissimo alla semifinale contro la Fiorentina. Spallata al campionato battendo nettamente ancora il Genk

Alla Fiorentina è rimasto soltanto il percorso in Conference League per cercare di vincere un trofeo. L'avversario della squadra viola in semifinale sarà il Club Brugge, che arriva al duplice impegno con grande stanchezza e con un calendario pieno, ma in forma smagliante.

La lotta in campionato

La Jupiler League belga, in questo momento della stagione, prevede la divisione della classifica: alle prime sei i Play-off per l'assegnazione del campionato, alle ultime sei i play-out per la retrocessione. Il Club Brugge è in lotta per il titolo, testa a testa con l'Anderlecht.

Che vittoria verso la Fiorentina

I nerazzurri sono tornati in vetta alla classifica (con l'Anderlecht che ha una gara in meno) con una netta vittoria a Genk, avversario della Fiorentina nei gironi di Conference, per 0-3. Reti di Sabbe, Vetlesen e Igor Thiago. Mercoledì scorso le due squadre si erano già affrontate a Bruges, con la vittoria sempre dei nerazzurri per 4-0.