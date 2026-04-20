I problemi irrisolti tra Richardson e il suo allenatore. Continua il calvario del centrocampista viola

Altra partita per il Copenaghen e altra esclusione dai convocati per Amir Richardson che quindi non ha ancora risolto i suoi problemi con l'allenatore della squadra danese, Bo Svensson.

Non convocato ancora

Una settimana fa, il tecnico aveva detto di escluderlo per motivi tecnici e non disciplinari. Evidentemente il cenrocampista di proprietà della Fiorentina ancora non è riuscito a capire bene che cosa voglia da lui l'allenatore perché non è stato convocato nemmeno per il match giocato (e vinto 4-1 in trasferta) contro il Vejle Boldklub.

In testa al gruppo B

Il Copenaghen è in testa al gruppo B del campionato danese, quello da cui uscirà una squadra che andrà ai play off (la prima appunto) e il nome delle due formazioni che retrocederanno in B.