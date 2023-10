Sembrava aver recuperato, ma una pedina fondamentale per la Juventus sarà assente contro la Fiorentina

Out da metà ottobre per una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, Danilo potrebbe vedere il suo stop prolungarsi oltre la trasferta della sua Juventus a Firenze. Nelle ultime ore si ipotizzava un ritorno del capitano bianconero contro la Fiorentina, ma il difensore di Allegri non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo.

Come riporta goal.com, infatti, Danilo dovrebbe saltare quasi sicuramente la partita contro i ragazzi di Italiano e rischia addirittura di rientrare direttamente dopo la sosta per una ricaduta muscolare. Un altro duro colpo per la Juventus dopo l'infortunio di Weah.