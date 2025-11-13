Le prese di posizione poco eleganti verso Pioli. E così scatta la specifica di Vanoli

In questi giorni si è molto discusso della condizione fisica della Fiorentina. Galloppa prima, Goretti a seguire e infine anche Piccoli hanno messo l'accento su questo problema.

Poca eleganza

Una serie di prese di posizione che non erano parse il massimo dell’eleganza nei confronti di Pioli, scrive stamani il Corriere Fiorentino, e forse è proprio per questo motivo che Vanoli ha voluto chiarire il suo punto di vista.

Il perché dei doppi allenamenti

“Ho detto che dobbiamo mettere benzina perché nella sosta è normale che sia così e ho scelto di fare i doppi allenamenti per conoscerci meglio e per poter impostare il mio metodo di lavoro” questo il pensiero espresso dal neo allenatore viola.