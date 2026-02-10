Massimo Orlando: "Va bene l'annata no, ma dei professionisti devono riuscire a difendere il risultato. Ranieri? Forse ha discusso con Vanoli"

A Lady Radio ha parlato Massimo Orlando, ex Fiorentina, per intervenire su varie situazioni di casa viola.

Sulla difesa

“Sul secondo gol del Torino c'è stato un errore di comunicazione della difesa viola. Un difensore vero tiene la maglia a Maripan, Parisi cosa poteva fare? Ranieri? Per me qualche discussione con Vanoli c'è stata".

Sulla squadra viola

“Che cambi avrei fatto quando ha cambiato Vanoli? Nessuno. In quel momento non avrei cambiato nessuno. La Fiorentina quando è in vantaggio deve chiuderla, perché quest'anno il gol lo prendi sempre. Questa non è una squadra che sa giocare pe difendersi. Per questo sul 2-1 bisogna cercare il 3-1 e non a difendersi. Poi va bene tutto, ma sono professionisti. Non è possibile non difendere mai niente”.