E Baggio ci fa piangere ricordando il suo esordio in Serie A con la Fiorentina
L'ex fenomeno della Fiorentina, Roberto Baggio
Il numero 10 dell'attuale Fiorentina stenta a decollare. E purtroppo è una storia che va avanti da tanti anni. Un tempo, però, quel numero è stato indossato da calciatori di tutt'altro spessore.
Altro che i numeri dieci di oggi…
E' il caso di Roberto Baggio, forse il più grande calciatore italiano della storia. Il fantasista, che quasi scatenò una guerra civile a Firenze con il suo passaggio alla Juventus, ha voluto ricordare oggi il suo debutto in Serie A con la maglia della Fiorentina.
Il ricordo di Baggio
“21 settembre 1986 esordivo in Serie A con la maglia della Fiorentina dopo aver recuperato dal primo infortunio al ginocchio”, ha scritto su Instagram, con tanto di foto che ricorda quel giorno speciale.
FOTO
💬 Commenti