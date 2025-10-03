Pazzini: "Kean troppo pigro contro il Pisa. Avrebbe potuto segnare due gol, invece fa da spettatore guardando la palla"

L'ex centravanti, tra le altre, della Fiorentina Giampaolo Pazzini è intervenuto a Radio Serie A per parlare delle prestazioni dei vari centravanti. Cita anche la partita di Kean contro il Pisa, parlandone in questi termini: “Ha segnato due gol, entrambi annullati per fuorigioco perché è fermo. Fa da spettatore in quelle occasioni”.

“Kean camminava, si è dimostrato pigro”

E aggiunge: “Quelli sono gol solari se torni indietro insieme alla difesa del Pisa, è una questione di movimenti. Invece si è dimostrato pigro, camminava e guardava la palla. Non stava certamente pensando positivo. Soprattutto sulla prima rete annullata, per un centravanti è fondamentale buttarsi e cercare di anticipare l'evento, pensare a cosa potrebbe succedere”.