Pasqual: "Con Prandelli e Montella anni fantastici, ma ci tengo a ricordare Mihajlovic. Essere il capitano della Fiorentina significa..."

L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato così a Radio Bruno Toscana, ricordando la sua esperienza in maglia viola: "Gli anni di Prandelli sono stati fantastici perché abbiamo calcato campi importanti, ma anche quelli di Montella sono stati importanti. Abbiamo passato due stagioni complicate, quelle con Mihajlovic, che però ci tengo a ricordare perché umanamente mi ha lasciato tanto. Descrivere Firenze in poche parole è impossibile, questa città per me ha un significato incredibile e non a caso ho deciso di rimanerci a vivere".

“La fascia di capitano…”

Poi ha aggiunto: “Indossare la fascia di capitano della Fiorentina significa rappresentare una città fantastica e una tifoseria incredibile, che è sempre pronta a supportare la squadra anche quando le cose non vanno bene. Lo sta dimostrando anche in questa stagione, nonostante le difficoltà logistiche dello stadio e quelle del percorso in campionato”.