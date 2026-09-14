Malagò: "Slittamento delle decisioni sugli stadi di Euro2032 è un'ipotesi". Come si piazza il Franchi in graduatoria

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato a La Politica nel Pallone dando gli ultimi aggiornamenti sulla posizione dell'Italia in merito agli Europei del 2032, che riguardano da vicino anche la Fiorentina e il suo stadio.

Le parole di Malagò

“Lo slittamento è un'ipotesi, ne stiamo parlando con la UEFA quotidianamente. C'è una scadenza a fine mese, ma il dialogo è costante e i rapporti sono eccellenti: noi abbiamo rispettato il primo traguardo, quello di indicare città e stadi, adesso si stanno valutando le giuste considerazioni da fare”.

A caccia del posto

Potrebbe subire ritardi, quindi, la data della decisione della UEFA in merito agli stadi comunicati dalla federazione italiana. Dopo l'Allianz di Torino, quello futuro di Milano e i due stadi di Roma, il quinto potrebbe essere proprio il Franchi di Firenze: se la gioca con il Barbera (Palermo) e il Maradona (Napoli).