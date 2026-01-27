Non solo turnover, nuovi problemi fisici sia per Mandragora che per Dodô: i dettagli sui loro infortuni

L'assenza di Mandragora e Dodô non è solo questione di riposo: anche se era praticamente certa la loro assenza nell'undici iniziale di stasera, i due sono stati esclusi in toto dalle distinte. Il motivo, purtroppo, è da ricondursi a noie fisiche.

Le condizioni dei due

I due stakanovisti della Fiorentina, infatti, hanno accusato problemi fisici che non gli permetteranno di essere presenti stasera: per Mandragora, non al meglio nemmeno contro il Cagliari quando è stato sostituito all'intervallo, si tratta di lombalgia; Dodô invece ‘se la cava’ con un trauma contusivo alla coscia destra, problema di gran lunga meno fastidioso.