Nonostante il rinnovo con l'Udinese la Fiorentina non molla Thauvin. La situazione

Florian Thauvin, classe '93 continua ad essere un obiettivo concreto di mercato per la Fiorentina. Nonostante sia stata attivata nelle scorse settimane dall'Udinese l'opzione per il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2026 del proprio capitano, la pista non sarebbe tramontata.

Previsto un nuovo assalto

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com infatti, l'attaccante francese scuola Marsiglia rimane dei pensieri dei viola, che potrebbero tornare all'assalto nei suoi confronti già nei prossimi giorni.

Un reparto offensivo ancora tutto da scoprire

La Fiorentina ha di recente riscattato Gudmundsson e si è assicurata a parametro zero Dzeko per il reparto offensivo, ma il mercato viola è ancora in totale evoluzione e certamente vedrà la dirigenza gigliata protagonista di altre mosse, sia in entrata che in uscita.