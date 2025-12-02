Il giornalista Stefano Borghi ha parlato sul proprio canale You Tube della situazione in casa Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta in campionato contro l'Atalanta. “La Fiorentina è ultima, nel pandemonio” ha detto.

Le parole di Borghi

“Dalla partita contro l'Atalanta esce anche la foto di una Fiorentina che trova sempre il modo di farsi fare male. Aldilà delle tenebre che la avvolgono, ti metti nelle condizioni di attirarti contro uno 0-1 come quello che la Fiorentina ha preso. In una squadra in entusiasmo queste cose non succedono, è quella che qualcuno chiama la “mistica del calcio. Quello è sicuramente un colpo di sfortuna, ma è una sfortuna che ti attiri”.

Errori

"Il goal del 2-0, infatti, ci sono errori individuali di reparto gravi e molto evidenti. Il confronto tra Dezko e i tifosi penso sia andato su modalità che possono essere positive, ma a me queste cose non piacciono. Ora però va trovato un cambiamento totale, perché oggi è una squadra azzerata sul piano mentale".

Sulle prossime partite

"Nemmeno Vanoli ha trovato una conformazione nel reparto centrale, è una squadra che sta perdendo i suoi punti certi. Kean è stato sfortunato, ma ha anche sbagliato. Gud continua a non dare nulla, Piccoli dà poco. L'unico è De Gea che sembra veramente un martire. Ora le prossime due sono contro Sassuolo e Verona: lì o la va o la spacca. O si rilancia, si sblocca o diventa una stagione da Forche Caudine".