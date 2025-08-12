Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato Mevale Kone, esterno offensivo ivoriano classe 2007, tra gli ultimi arrivati nella squadra Primavera di Daniele Galloppa.

Le parole di Mevale

“Mi trovo benissimo qui. Sono arrivato da poco, ma l'anno scorso ho fatto il Torneo di Viareggio con la Fiorentina e questo mi ha aiutato molto. Mi sono trovato bene, non è una sorpresa per me la maglia viola. Per me è come tornare a casa. Peccato per la finale persa a Viareggio”.

Mevale e il calcio

“Io ho iniziato presto a giocare, giocavo nel mio quartiere. Quando mio padre ha visto un po' del mio talento mi ha mandato subito a giocare. Era il mio sogno diventare un calciatore, ma non pensavo di arrivare a questo punto. In Italia mi trovo benissimo. Ho iniziato dal basso, poi è arrivato l'interesse di grandi squadre. Sono contento del mio percorso”.

Il rapporto con Galloppa e i sogni

“Galloppa mi chiede tanto a livello tattico, sugli appoggi, sul ricercare la profondità. Mi ricorda molto il mio vecchio allenatore, hanno lo stesso modo di giocare. E' un grande allenatore. Il gruppo è bellissimo, mi chiamano tutti Manu Kone (come il centrocampista della Roma ndr) invece che Mevale. Mi sono integrato bene in questa famiglia. Mi ispiravo a Modric, da quando sono esterno guardo tanti video di Neymar. Spero di vincere un trofeo qui a Firenze, in primis metto gli obiettivi della squadra. Sogno di giocare nei grandi, magari andando in Premier”.