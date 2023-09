Sospesa l'amichevole del viola Kouamé contro il Mali. Ecco il motivo

Il match amichevole tra la Costa d’Avorio e Mali è stato interrotto nella serata di ieri a causa di una fittissima pioggia. Dopo il primo tempo, chiuso a reti inviolate sullo 0-0, gli arbitri hanno testato le condizioni del terreno di gioco, ma il pallone non rimbalzava in varie zone del campo nonostante il tentativo degli inservienti di spingere l’acqua fuori dal campo.

L'attaccante della Fiorentina Christian Kouamé è partito titolare in un tridente a tre composto dai noti Sebastien Haller e Jonathan Bamba, quest'ultimo in passato accostato anche al club gigliato. Sempre nella formazione ivoriana presenti anche diversi ex del campionato italiano, come Franck Kessiè, Hamed Junior Traorè e Wilfried Singo.