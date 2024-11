Dalla Spagna arriva la suggestione: per la porta della "Selección", de la Fuente potrebbe guardare in casa viola

Non è una novità l'ottimo avvio di stagione della Fiorentina, merito anche delle ottime prestazioni del suo nuovo estremo difensore, David de Gea. L'anno di inattività non si è fatto sentire, il portiere ex United si è fatto trovare pronto da subito e si è già ritagliato un posto da beniamino dei tifosi. E dalla Spagna lanciano un'idea a de la Fuente, CT della Nazionale, come riportato da Estadio Deportivo.

45 presenze in Nazionale, un Europeo ed un Mondiale giocati

Nove presenze, quattro reti inviolate, due rigori parati e pure un assist, senza contare le parate decisive (come quella di Genova): l'inizio di stagione della Fiorentina deve tantissimo al suo estremo difensore. E anche Luis de la Fuente se n'è accorto: il parco portieri della Selección vede al momento convocati David Raya (Arsenal), Robert Sanchez (Chelsea) e Alex Remiro (Real Sociedad). In assenza del vero titolare, che sarebbe Unai Simon, fuori per infortunio, non sarebbe così improbabile vedere un ritorno di de Gea in Nazionale: lui, che con la Roja ha già sommato 45 presenze, giocando da titolare l'Europeo del 2016 e il Mondiale del 2018.