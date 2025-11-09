Vola l'Under 17 di Guberti: abbattuto il Pescara al Viola Park. La Fiorentina ora è a un passo dalla vetta

Questa mattina, al Viola Park, è andata in scena l'ottava giornata del campionato Under 17, che vedeva opporsi Fiorentina e Pescara. I viola occupavano la quarta posizione in classifica, mentre i biancocelesti finora non hanno condotto un ottimo campionato, anzi. Con soli 4 punti, si trovano davanti alla sola Juve Stabia, a quota zero. La squadra di mister Guberti era reduce dal pareggio esterno con la Lazio ma aveva già collezionato 4 vittorie su 7. E oggi è tornata a sorridere di nuovo.

Poker Viola

Il match è stato sbloccato dagli ospiti che al quarto minuto hanno fatto centro con Perrino. La reazione si è fatta attendere quasi mezz'ora quando Varesis ha timbrato il gol del pari. Soltanto al 78' è giunta la rete del sorpasso, con Nwagwu. A seguire tris di Ceccarini, prima del poker definitivo firmato da Clarizia.

Secondo posto

Adesso la Viola insegue la Roma in classifica, portandosi a una sola lunghezza dalla capolista, impegnata in questo turno nel derby contro la Lazio. La Fiorentina di Guberti può dunque vantare un ottimo score in questa stagione: sono già 17 i punti racimolati in 8 giornate.