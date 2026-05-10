Il calcio italiano ripartirà da Malagò? "Stiamo andando avanti con le carte e il programma. Burocrazia stupefacente"

Uno dei candidati forti alla presidenza della Figc è Giovanni Malagò, attuale presidente del CONI. Non è un mistero la sua candidatura per le elezioni del prossimo giugno e a la conferma è arrivata dal diretto interessato:

"Stiamo completando dei ragionamenti anche sul programma. Ho avuto un mio criterio dall’inizio, di rispetto nei confronti delle componenti. Mi auguro che ci possa essere qualche considerazione da parte di qualcuno prima della data del 13 maggio.

Stiamo andando avanti con le carte, preparando tutta la parte formale e burocratica, che è abbastanza stupefacente".