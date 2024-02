Ecco lo sfidante della Fiorentina agli ottavi del Torneo di Viareggio. Un altro ostacolo africano per Papalato

Dopo essere stati battuti da Beyond Limits, 6-4 il pirotecnico finale del Viola Park, i Viola di mister Papalato conoscono adesso il prossimo sfidante della Coppa Carnevale (Torneo di Viareggio).

La Fiorentina, agli ottavi di finale della competizione, se la vedrà contro Mavlon, rappresentativa nigeriana, dunque connazionali dei precedenti avversari. Sulla carta, quindi, un incontro tosto, soprattutto per la differenza di statura degli avversari, ma d'altronde prevedibile dato il secondo posto come piazzamento finale del girone. Ricordiamo che i Viola avevano battuto in precedenza Stella Rossa e Carrarese in questa competizione riservata ai calciatori minorenni (Under 18).