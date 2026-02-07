Semioli: "Firenze vive di calcio e giocare contro di noi era difficile per tutti. La Fiorentina non può sbagliare certe partite"

A Torino c'è cresciuto, alla Fiorentina invece un paio di stagioni senza lasciare troppo il segno, se non per una rete decisiva per la qualificazione in Champions. A Sky Sport Franco Semioli ha parlato del match di stasera:

"Si affrontano due squadre che siamo abituati a vedere diversamente. I viola stanno attraversando un momento difficile, anche se sono sicuro che riuscirà da togliersi da questa posizione. Firenze vive di calcio e merita veramente tanto. Il Toro è una squadra sempre ostica e imprevedibile, che spesso gioca meglio in trasferta. La Fiorentina però non può permettersi di sbagliare certe partite.

Gli anni di Firenze sono stati importanti. Avevamo un grande allenatore come Prandelli, una squadra con due grandi attributi che in Europa se la giocava con tutte. Giocare contro di noi, specialmente in casa, era difficile per tutti e raggiungemmo due volte la Champions League".