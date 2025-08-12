Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per commentare la situazione della Serie A in avvicinamento alla nuova stagione, con un occhio di riguardo per la Fiorentina.

“Vedo il Napoli super favorito, partirà 5 punti avanti a tutti anche solo grazie a De Bruyne. Dopo di loro vedo l'Inter, che ha una rosa molto competitiva, e ha cambiato poco: potrebbe dare continuità ai risultati ottenuti negli anni scorsi. A seguire vedo un mucchio selvaggio, ci metto Juventus, Milan, Roma, Lazio e anche la Fiorentina. I viola arrivano da un campionato più che soddisfacente, ma solo a livello di risultati. Quest'anno ritrovano un allenatore come Pioli che conosce la piazza, anche se ha avuto esiti alterni, ma che dovrà farsi valere in una piazza che pretende di vedere del calcio ed è molto esigente, a buona ragione".

“Il caso della Fiorentina dimostra che la gente va allo stadio non solo per il risultato, ma anche per il legame con la squadra, più forte delle sconfitte. Oggi andare allo stadio costa tantissimo, e chi va pretende giustamente di vedere uno spettacolo. Sono molto vicino all'ambiente viola, mi chiamano spesso per sentire il mio parere: io penso che la Fiorentina abbia qualità, e non può contare solo il risultato ma anche come ci arrivi, il gioco che fai vedere. Ci vogliono competenza, pazienza e coraggio: in questo senso il modello del Como ha fatto scuola, perdurando nelle sue scelte anche se i risultati non arrivavano".