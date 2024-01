Il Milan insiste per Terracciano e prova ad alzare la cifra per convincere il Verona, ma la Fiorentina può ancora inserirsi nella trattativa

Il Milan continua ad insistere per portare in rossonero il laterale del Verona Filippo Terracciano, giocatore che piace e non poco anche alla Fiorentina. I 5 milioni proposti inizialmente al club gialloblù sembrano non bastare più. Ma il Milan potrebbe arrivare a 7; i dirigenti Furlani e Moncada stanno infatti cercando le migliori condizioni possibili per chiudere l'operazioni.

Accordo ancora non vicino tra il Milan e il Verona

Secondo quanto emerge da fonti vicino alla società rossonera fra i due club i contatti per il giocatore sono diretti e costanti, ma l’accordo fra le parti ancora non è vicino. Resta infatti una certa distanza sulla valutazione definitiva dell'esterno in forza agli scaligeri. Il Milan avrebbe comunque fatto sapere che non parteciperà ad aste, motivo per il quale la Fiorentina potrebbe inserirsi agevolmente nella trattativa nel caso volesse alzare la cifra per aggiudicarsi il classe 2003.