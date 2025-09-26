Fantasia al potere: Pioli si affida a un duo inedito per risvegliare l'attacco viola

La Fiorentina continua a lavorare al Viola Park in vista del derby toscano contro il Pisa. Pioli è ancora alla ricerca della soluzione tattica giusta per questa squadra e anche contro i nerazzurri è pronto a cambiare qualcosa.

Ritorno della difesa a tre

Dopo l'esperimento fallito del 4-4-2, Pioli ritornerà alla difesa a tre ha caratterizzato tutta la preparazione estiva. Secondo il Corriere dello Sport l'utilizzo di tre difensori centrali potrebbe permettere l'inserimento nell'undici titolare di due giocatori che, con la loro qualità, potrebbero risvegliare il reparto offensivo viola: Fazzini e Gudmundsson.

Fantasia al potere

Il tecnico gigliato starebbe valutando quindi un ritorno al 3-5-2, con Fazzini utilizzato nel suo ruolo naturale di mezzala e Gudmundsson alle spalle di Kean, che agirebbe più libero e senza il rischio di pestarsi i piedi con il compagno di reparto. La parola d'ordine per trovare finalmente la prima vittoria in campionato è dunque qualità, un elemento che alla Fiorentina è terribilmente mancato in queste prime partite.