Al contrario della prima squadra, il nuovo che avanza fa ben sperare. Da U18 a U15, la situazione del settore giovanile della Fiorentina

La stagione della Fiorentina è qualcosa di massacrante per qualunque tifoso: contraddittoria, molto difficile, potenzialmente drammatica. Volgendo lo sguardo al settore giovanile, almeno, si addolcisce un po’ la situazione. Ecco l’andamento delle varie squadre viola, dall'Under 18 all’Under 15.

Under 18

La Fiorentina di mister Marco Capparella in Under 18 ha chiuso il 2025 da nona in classifica. Bilancio equilibratissimo: cinque vittorie, cinque pareggi, cinque sconfitte. Il gruppo ha ottime potenzialità, ma non è riuscito a trovare continuità nei risultati e dunque ha perso un po’ di terreno rispetto alle prime posizioni. L’ultimo match dell’anno è stato uno 0-0 contro il Monza.

Under 17

Passando all’Under 17 guidata dal tecnico Stefano Guberti, nel girone C, qui la classifica apre a ogni scenario possibile. Si tratta di un derby toscano a distanza, con l’Empoli capolista attualmente a +2. La Fiorentina, in ogni caso, esprime un ottimo calcio e si diverte, poi i risultati arrivano di conseguenza. Con la vittoria per 3-2 a Bari dello scorso fine settimana i ragazzi viola hanno concluso l’anno con la quinta vittoria consecutiva. Unica sconfitta stagionale, peraltro, proprio contro i “cugini” azzurri.

Under 16

E in Under 16 il derby Empoli-Fiorentina è ancora più acceso. Mister Enrico Cristiani sta facendo fare ottime cose ai suoi ragazzi, gli unici ancora imbattuti di tutto il girone C e quelli con la miglior differenza reti. La squadra viola è prima a quota 30 punti e si divide equamente la vetta con gli azzurri; difficilmente avrebbe potuto chiudere meglio di così il proprio girone d’andata. L’attacco poggia sulle spalle di un talento come Angelo Gobbo, capocannoniere a quota 11 gol in campionato.

Under 15

Chiudendo con l’Under 15 guidata dall’allenatore Mattia Balestracci, anche in questo caso la Fiorentina sta lavorando con ottime prospettive, molto incoraggianti. Il girone è dominato dalle squadre capitoline, ma alle spalle di Lazio e Roma ci sono proprio i viola, terzi in classifica. Dopo il ko di fine novembre nel derby contro l’Empoli, la squadra ha rialzato la testa prima con un pareggio a reti bianche a Lecce, poi vincendo di misura contro Bari e Napoli. E ora insegue il sogno primo posto.