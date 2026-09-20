Goretti: "Vanoli è tornato con tanta convinzione ed energia, sta facendo capire ai giocatori che cosa sono la Fiorentina e Firenze"
Roberto Goretti. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Roberto Goretti, direttore tecnico della Fiorentina, è stato intervistato da DAZN prima del fischio d'inizio della partita contro il Napoli.
Sul ritorno di Vanoli
Goretti si è espresso così sul ritorno di Vanoli: “Il mister ha grandi energie e positività, conosce tutto dell'ambiente ed è tornato con tanta convinzione ed energia. Lui è pienamente convinto del progetto che si sta cercando di creare. Sa che è stato creato un gruppo squadra futuribile, e sta parlando molto ai ragazzi per spiegare che cosa è Firenze e la Fiorentina”.
Su Njie e Gonçalves
E sugli esterni d'attacco arrivati a fine mercato come Gonçalves e Njie ha dichiarato: “Gonçalves deve ritrovare la condizione e il suo livello; lui come Njie sono stati scelti per il presente e per il futuro”.
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