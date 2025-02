Sulla vittoria della Fiorentina ai danni dell'Inter, il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto a Radio Napoli Centrale, parlando di come può cambiare la lotta scudetto: “La verità è che i nerazzurri, adesso, sono in estrema difficoltà. Inzaghi ha completamente sbagliato la lettura della partita a Firenze, campo difficile. E Conte, anche se indirettamente, sa che vincendo al ‘Franchi’ ha fatto un passo importante. Per me ora la favorita è il Napoli”.

“Lunedì l'Inter vincerà, ma pesano i punti persi”

Sulla gara di lunedì prossimo: “Non parlerei comunque di crisi Inter, ci sta che sia stata soltanto una serata storta. E sono sicuro che lunedì i nerazzurri vinceranno. Però… hanno comunque perso già tre punti contro la Fiorentina. E pesano”.