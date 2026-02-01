​​

Gosens dice no al Nottingham, Romano: "Vuole aiutare la Fiorentina nella lotta salvezza"

Redazione /
Robin Gosens
Robin Gosens. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Un po' come con Comuzzo, la Fiorentina aveva dato l'assenso alla cessione di Robin Gosens: ci ha pensato lo stesso tedesco a imporsi e a dire ‘No’ alle avances del Nottingham Forest. Come confermato da Fabrizio Romano, la trattativa è morta sul nascere nonostante l'apertura della società viola: "Nessuna trattativa tra Robin Gosens perché il terzino sinistro tedesco vuole restare alla Fiorentina.

Gosens ha rifiutato l'approccio perché vuole aiutare la Fiorentina nella lotta salvezza".

 

 

