L'ex viola Ljajic non ha alcuna intenzione di smettere! Nuova avventura nei Balcani per il fantasista serbo
L'ex giocatore viola Adem Ljajic non sembra aver nessuna intenzione di terminare la propria carriera. Una nuova squadra balcanica pronta ad accoglierlo fra le proprie fila.
Sembra passata un'era calcistica da quando Adem Ljajic calcava il terreno del Franchi con la maglia viola addosso. Eppure, nonostante l'età che avanza (34 anni a settembre), il giocatore serbo non sembra avere ancora l'intenzione di appendere i proverbiali scarpini al chiodo. Per lui si prospetta invece una nuova esperienza nei Balcani dopo la strana avventura con la sua squadra di casa, il Novi Pazar, per la quale ha giocato anche nella squadra di pallacanestro. Sembra tutto fatto infatti per il suo arrivo al FK Sarajevo. Squadra della capitale bosniaca che ha anche giocato i play off di Conference League, uscendo contro il Craiova.