Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli, rifallo ancora!
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolone sulla Fiorentina: “Paolo rifallo”. E ancora: “Vanoli vinse l'Uefa nel '99 col Parma”.
Pagina 22
Apertura per: “Paolo Primo”. Ovvero: “Vanoli fa l’esordio in Europa da tecnico ”Gud, guidali tu". In taglio basso il ricorso storico: “Quando Vanoli segnò e alzò la Uefa a Parma”.
Pagina 23
In primo piano: “Tocca a Dzeko operazione riscatto". Occhiello: “Poco utilizzato nella prima parte di stagione, ora ha voglia di incidere”. In taglio basso: “C’è Jovic, l’ex contro Nikolic: ”Viola forti". E anche: “Nicolussi: Impariamo a fare le scelte giuste”.
💬 Commenti