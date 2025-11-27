​​

Corriere dello Sport-Stadio: Vanoli, rifallo ancora!

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolone sulla Fiorentina: “Paolo rifallo”. E ancora: “Vanoli vinse l'Uefa nel '99 col Parma”.

Pagina 22

Apertura per: “Paolo Primo”. Ovvero: “Vanoli fa l’esordio in Europa da tecnico ”Gud, guidali tu". In taglio basso il ricorso storico: “Quando Vanoli segnò e alzò la Uefa a Parma”.

Pagina 23

In primo piano: “Tocca a Dzeko operazione riscatto". Occhiello: “Poco utilizzato nella prima parte di stagione, ora ha voglia di incidere”. In taglio basso: “C’è Jovic, l’ex contro Nikolic: ”Viola forti". E anche: “Nicolussi: Impariamo a fare le scelte giuste”. 

