E le minacce alle famiglie dei giocatori viola fanno il giro del Mondo

Da qualche minuto sono arrivate le parole di ringraziamento della moglie di Dodo, Amanda, per il sostegno di gran parte della tifoseria della Fiorentina dopo le minacce ricevute nel post partita contro il Sassuolo (LEGGI QUI).

Grande indignazione

L'episodio aveva suscitato grande indignazione, sia nell'ambiente Fiorentina che in tutto il mondo del calcio. Rapidamente sia la società viola che le istituzioni politiche fiorentine avevano espresso solidarietà alle famiglie dei tesserati viola.

Giro del Mondo

Il brutto episodio ha però fatto il giro del mondo, finendo sulle maggiori testate giornalistiche internazionali, tra cui Retuers, L'Equipe e CNN.