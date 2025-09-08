Il retroscena: l'Inter ha contattato l'agente di Dodo, che continua a essere monitorato dai nerazzurri
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il mercato estivo è da poco finito, ma trattative e voci si rincorrono anche quando il campionato è in pieno svolgimento. E così Dumfries, terzino dell'Inter, quest'estate è stato un profilo chiacchierato in casa Inter, con l'olandese che potrebbe giocare la prossima stagione altrove.
Il contatto
Calciomercato.com rivela come nello scorso mese di luglio i dirigenti dell'Inter abbiano avuto un contatto con Giuliano Bertolucci, agente, tra gli altri dei brasiliani Dodo della Fiorentina e Vanderson del Monaco.
E in futuro…
Senza il rinnovo del contratto il terzino viola potrebbe essere tra i nomi papabili per sostituire Dumfires all'Inter.
