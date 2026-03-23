Sembrava essere lui il nome caldo per la difesa della Fiorentina, perlomeno nella sessione invernale: i risvolti di mercato, invece, hanno portato Diego Coppola dal Brighton al Paris FC. Eppure, il centrale - convocato in Nazionale - non ha escluso un suo rientro in Serie A, intervistato da Gianluca di Marzio.

Sull'esperienza al Brighton

“In Francia dopo la Premier? Volevo mettermi alla prova in qualcosa di diverso. Dopo quattro anni nel campionato italiano sentivo il bisogno di una nuova esperienza e insieme al Brighton abbiamo pensato che fosse la soluzione migliore. Non ho giocato quanto avrei voluto, ma so che contano su di me e che in futuro avrò più spazio: ho chiesto io di andare via per avere più minuti, e loro hanno capito che per la mia crescita era la scelta giusta”.

Su un ipotetico ritorno

“Adesso vogliamo la qualificazione al Mondiale, è un sogno per tutti: il reparto difensivo è molto competitivo, io devo solo farmi trovare pronto e dare il massimo. In futuro giocare in una grande squadra italiana sarebbe bellissimo, ma la Premier resta un campionato speciale”.