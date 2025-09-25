Bucchioni: "L'Intervista di Palladino dimostra che uomo era l'ex tecnico viola. La Fiorentina corre tanto ma lo fa male"

Questo pomeriggio il direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Vorrei vedere una reazione soprattutto dal punto di vista caratteriale da parte di questo gruppo, che smentisca sul campo tutto quello che sta serpeggiando attorno allo spogliatoio viola in questi giorni. A partire dalla brutta, anzi bruttissima, intervista di quest’oggi di Raffaele Palladino”.

“Le dichiarazioni di Palladino dimostrano che uomo è realmente”

Ha voluto criticare l’ex allenatore viola: “La sua intervista dall’idea del personaggio che è. Se leggete tra le righe lui sostiene di avere ancora un grande rapporto con alcuni giocatori. Oltretutto non capisco i motivi di queste sue dichiarazioni, soprattutto in virtù del fatto che sapevamo ci fosse un patto di riservatezza tra le parti: ma eventualmente se la vedrà con la Fiorentina. Dice di sentirsi ancora con alcuni giocatori, dicevo, facendo capire che con lui al comando le cose sarebbero potute andare in un altro modo. Allude al fatto di sentirsi pronto, come se aspettasse una chiamata immediata, cosa che chiaramente non arriverà mai”.

“Così facendo non ha fatto altro che alimentare le voci di un possibile esonero di Pioli”

Ha anche aggiunto: “Se vuoi davvero bene alla Fiorentina, e a questo gruppo, dovevi restare zitto. Cosi facendo non fa altro che alimentare le voci di un possibile esonero di Pioli se le cose a Pisa non dovessero andare bene, di una squadra che non vuole fare cosa chiede l’allenatore perche qualcuno è ancora legato al vecchio allenatore. Secondo me questo signore, che a Firenze ha fatto dei grandi danni, avrebbe fatto meglio a tacere. Questo fa capire il clima che accompagna questa partita, e mi auguro che la squadra dia un segnale a tutti. Se la situazione è come viene descritta da molti loro sono i primi colpevoli, non è che la colpa è solo dell’allenatore”.

“Vorrei vedere Fazzini e Fagioli in posizione piu avanzata”

Ha poi spiegato quali possano essere le soluzioni tattiche: “Se dobbiamo giocare con la difesa a 3, provando un 3-4-2-1, dietro le punte deve esserci anche Fazzini: deve essere lui il sottopunta. E’ bravo infatti a fare entrambi le fasi, può essere l’arma in piu. A me non sarebbe neanche dispiaciuto vederlo accanto a Fagioli, entrambi in posizione piu avanzata. Se Gudmundsson deve essere quello delle prime tre partite non può giocare: dall’islandese mi aspetto molto di più, e adesso sta a lui dimostrarci il nostro valore. E’ un giocatore che gira troppo per il campo, secondo me con questo modo di giocare non ha ancora capito quale zona del campo ricoprire. Pioli ha in testa un tipo di calcio diverso da quello del Genoa o di Palladino, anche lui deve dare qualcosa in piu: può diventare l’arma in piu”.

“Questa Fiorentina corre tanto ma male”

Ha poi concluso parlando della tenuta fisica della squadra: “Ho cercato di capire questo fattore se influisce o no sulle prestazioni della Fiorentina, ma devo dire che i dati al momento dicono altro: anzi al contrario sono ottimi. Secondo me i problemi sono due. La squadra corre malissimo ed ha un problema mentale, che la porta a non avere la testa libera e vedere uno scalino come un qualcosa di inseparabile. In questo momento si corre male, cosa che spesso ti costringe a rincorrere gli avversari, che spesso sanno bene cosa fare, e a perdere energie invano. Questa è la prima cosa che deve cambiare se vogliamo vedere la vera Fiorentina. Basta un episodio a volte per cambiare una stagione..”