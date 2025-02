C'è un dubbio in difesa, Palladino rivoluzione sulla trequarti. I viola ritrovano il bomber

Proseguono gli allenamenti al Viola Park in vista del Match di domenica contro l'Hellas Verona. Palladino, che fra squalifiche e infortuni dovrà fare a meno di un nutrito gruppo di giocatori (leggi qui), sembra orientarsi nuovamente per un 4-2-3-1.

In porta sempre confermatissimo De Gea, davanti a lui il posto è assicurato anche per Ranieri. L'altro centrale difensivo è il primo dubbio nella testa dell'allenatore campano: una conferma di Pongracic o rispolverare Comuzzo rimasto in panchina contro il Como? Sulla fascia destra Dodò è un sicuro titolare, così come Parisi sul lato opposto, visto l'assenza per squalifica di Gosens.

A centrocampo Palladino pensa al doppio play, con Fagioli che si dovrebbe abbassare sulla linea mediana affiancando Cataldi confermato dopo la partita di domenica.

Davanti Palladino ritrova Kean. Alle sue spalle la presenza di Beltran come trequartista sembra scontata, così come quella di Folorunsho largo a sinistra per portare equilibrio alla squadra. Molto probabile anche la presenza di Zaniolo, che abbandona il ruolo di punta centrale spostandosi sull'ala destra.