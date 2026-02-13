Cappellini: "Invocare l'esonero di Vanoli è uno sport estremo, come buttarsi dall'aereo senza paracadute"
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sull'edizione fiorentina de La Repubblica, Stefano Cappellini ha parlato del futuro di Paolo Vanoli, tema ampiamente dibattuto in casa Fiorentina, con la squadra viola ancora totalmente impegnata nella lotta salvezza.
La domanda su Vanoli
“Ammesso che Vanoli ha sbagliato più di un cambio nelle fasi finali di alcune partite, e sempre ammesso, ma stavolta non concesso, che sia davvero sua la responsabilità del fatto che la Fiorentina galleggi diciottesima a quasi due terzi di campionato, resta la questione: cacciarlo per prendere quale allenatore?".
Sport estremo
"Senza avere una risposta adeguata e convincente, invocare l’esonero è come praticare uno sport estremo, uno di quelli dove ti butti senza paracadute”.
