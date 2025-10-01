L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini deve proiettarsi al match di Europa League contro il Lille, ma anche alla gara di campionato contro la Fiorentina. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa: “Certamente c'è fatica a gestire un impegno ogni tre giorni. Non è solo fatica fisica, ma anche a livello mentale è provante. Non ho mai pensato che ci fossero problemi fisici, dobbiamo semplicemente abituarci. Giocare così tanto deve diventare una normalità, non un caso eccezionale”.

“Centrocampisti in attacco? Lo impone la situazione”

Centrocampisti in attacco? “Siamo corti, dobbiamo adattarci. Non è comune, per me, finire le partite con due centrocampisti come attaccanti, però la situazione ti richiede questo. L'avete visto a Nizza e nel derby”.