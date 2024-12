Mourinho fa muro per un obiettivo invernale della Fiorentina. Gli scout si erano già mossi per andare a vederlo ma…

Si è parlato moltissimo del forte interessamento della Fiorentina per Sebastian Szymanski, ala polacca classe 1999 in forza al Fenerbahce. Individuato come possibile rinforzo di livello per i viola, TransferMarkt lo valuta attorno ai 20 milioni di euro. Tuttavia, secondo TuttoMercatoWeb, il tecnico dei turchi Josè Mourinho avrebbe fermato le trattative tra le squadre, comunicando la sua volontà di non voler vendere il suo giocatore, autore già di due gol e cinque assist in stagione.

Gli scout della Fiorentina si erano già mobilitati, andando a visionare il giocatore nell'incontro di martedì scorso, valevole per la fase campionato di Europa League, che i turchi hanno giocato (e perso) contro l'Athletic Bilbao. Tuttavia, lo Special One sembra aver alzato il muro sul giocatore: si attendono aggiornamenti di mercato.