​​

header logo

Ballotta: "Se la Fiorentina è lì a questo punto della stagione vuol dire che ha grossi problemi. Ma se non impazzisce si salva"

Redazione /

L'ex portiere della Lazio Marco Ballotta, che vanta il record per il giocatore più anziano ad aver partecipato a un match di Serie A, ha parlato in un'intervista concessa a news.superscommesse.it intervenendo anche sulla salvezza e la situazione della Fiorentina

Le parole di Ballotta

“La Fiorentina, se non impazzisce, riuscendo a ritrovare un minimo di continuità di risultati e prestazioni, si salva. È vero che, se sta ancora nei bassifondi della classifica a questo punto della stagione, qualche problema grosso ce lo deve avere”. 

Organico superiore

"Detto questo il suo organico è troppo più forte rispetto a quello di Lecce e Cremonese, che partono in una posizione più difficile, secondo me".

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti