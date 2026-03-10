Ballotta: "Se la Fiorentina è lì a questo punto della stagione vuol dire che ha grossi problemi. Ma se non impazzisce si salva"
L'ex portiere della Lazio Marco Ballotta, che vanta il record per il giocatore più anziano ad aver partecipato a un match di Serie A, ha parlato in un'intervista concessa a news.superscommesse.it intervenendo anche sulla salvezza e la situazione della Fiorentina.
Le parole di Ballotta
“La Fiorentina, se non impazzisce, riuscendo a ritrovare un minimo di continuità di risultati e prestazioni, si salva. È vero che, se sta ancora nei bassifondi della classifica a questo punto della stagione, qualche problema grosso ce lo deve avere”.
Organico superiore
"Detto questo il suo organico è troppo più forte rispetto a quello di Lecce e Cremonese, che partono in una posizione più difficile, secondo me".
